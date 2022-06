Este martes 21 de junio, Keiko Fujimori anunció en su redes sociales el fin de su matrimonio con Mark Vito Villanella, con quien llevaba casada desde hace 18 años.

El inicio de la historia de ambos se remonta al 2004, cuando decidieron darse el sí en la parroquia Parroquia Virgen de Fátima, ubicada en Miraflores. Dicha ceremonia estuvo a cargo del cardenal Juan Luis Cipriani.

El evento contó con la participación de diversos políticos fujimoristas que apoyaron el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Además de ellos, el exterior de la parroquia estuvo abarrotada de decenas personas, entre los que respaldaban a Keiko Fujimori y su padre y los que rechazaban la gestión que había tenido en años pasados.

La también excandidata presidencial entró a su boda del brazo de su hermano mayor, Hiro, quien la llevó hasta el altar ante la ausencia de su padre, quien estaba prófugo de la justicia en aquel entonces.

Sin embargo, Alberto Fujimori se hizo presente en la ceremonia, pues envió un mensaje grabado desde Japón para felicitar a su hija por su matrimonio con Mark Vito Vilanella.

“Hoy en el día de la boda de Keiko permítanme ejercer mi derecho de padre ‘chocho’. Me siento tan feliz de saber que hoy llegará al altar de la mano de un hombre bueno que la merece y esa felicidad me va a ayudar a sobrellevar el dolor que siento por no poder estar allí personalmente para llevarla del brazo en el momento más importante de su vida. Que sean muy felices tú y Mark y que Dios los bendiga”, fueron las palabras del ahora encarcelado exmandatario.

