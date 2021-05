En entrevista con Carla García en Willax TV, Keiko Fujimori se mostró feliz de haberse reconciliado con su hermano menor, Kenji Fujimori. Al recordar cómo la defendió de Pedro Castillo, la lideresa de Fuerza Popular, aseguró que la conmovió mucho.

“La verdad es que fue muy emocionante. Sí, se emocionó mucho. La verdad que él me defienda, que me diga que no estoy sola, eso caló mucho. Agradezco a kenji y Erika que hayan ido a acompañarme”, respondió Keiko Fujimori en el programa “Políticas”.

En ese sentido, Keiko Fujimori reconoció que estuvo separada de su hermano por casi dos año, por lo que el mensaje que deben dar ahora es un mensaje de reconciliación, no solo entre ellos, sino entre los peruanos.

“Creo que eso es el mensaje que hay que dar al país. Buscar en esta pandemia la unidad, un espacio de reconciliación y reencuentro entre peruanos”.

Finalmente agregó: “Más allá de nuestras diferencias y discrepancias, Kenji y yo nos hemos alejado casi dos años y hoy lo celebramos con mucha alegría estar juntos nuevamente”.

