Kenji Fujimori, quien logró superar con éxito al Covid-19, está decidido a meterse al ámbito político ahora que su hermana Keiko disputa la Segunda Vuelta con Pedro Castillo (Perú Libre) de las Elecciones Generales de Perú 2021.

“Reincorporándome poco a mis actividades, a raíz de todo lo que me tocó vivir por el Covid-19, una experiencia durísima y complicada”, comentó en un video en Twitter.

El excongresista contó cómo fue su experiencia con esta temible enfermedad. Dijo que le dieron dos posibilidades, que el virus avance o superes la infección.

“El día lunes que me hacen el examen y me dicen que he salido positivo, automáticamente todas las ideas y pensamientos se te empiezan a formar como una mazamorra, pero cuando ya empiezas a tranquilizarte dentro de todo el problema, te das cuenta que tienes dos posibilidades: que el virus avance y te termine quitando la vida o que el virus retroceda y te salves”.

“Muchas vez tú no puedes controlar esos factores”, agregó.

Luego, aprovechando la coyuntura política, comparó la enfermedad con el ámbito político:

“Estamos en un escenario donde tenemos dos posibilidades, libertad vs comunismo, libertad vs privación de las libertades. Pero acá hay una gran diferencia que todos podemos decidir, todos tenemos la capacidad de la libertad, y por supuesto yo voy a optar por la libertad (...) Es por ese motivo que todos somos Keiko”, puntualizó.

