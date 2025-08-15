En una celda del penal Barbadillo, en Ate, pasó su segunda noche preso el expresidente vacado Martín Vizcarra (2018-2020). Está cerca de los exgobernantes también presos allí: Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022).

Vizcarra debe cumplir los cinco meses de prisión preventiva en dicha cárcel mientras concluye el juicio oral en su contra por el caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua y se le dicta una sentencia final, que a decir del fiscal Germán Juárez, esta puede darse en dos o tres meses.

El también conocido como “Lagarto”, para quien se pide 15 años de cárcel por supuestamente haber recibido 2,3 millones de soles en coimas cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014), fue conducido muy temprano desde la carceleta del Poder Judicial donde pasó su primera noche preso.

Mala imagen para el país

Al ser consultado sobre este tema, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, indicó que, económicamente, la prisión preventiva dictada contra Vizcarra no afecta mucho, “pero da una imagen de un país con problemas”.

Por su parte, el excongresista acciopopulista, Víctor Andrés García Belaúnde, estimó que Vizcarra será condenado a varios años de cárcel. “Los colaboradores eficaces han narrado cómo se le ha ido pagando y cómo se ha seguido la ruta del dinero. Las pruebas son abrumadoras. Así que yo no creo que se pueda salvar de una condena”, declaró en RPP.

El primer gobernante en ser recluido en Barbadillo fue Alberto Fujimori, quien falleció a los 86 años en septiembre de 2024.