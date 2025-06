Al tiempo de solicitar a Dina Boluarte que se rectifique de sus mentiras sobre la cirugía estética que le practicó y que cese su hostigamiento al personal médico de su clínica, el médico Mario Cabani reveló hechos que confirmarían que son falsas las firmas de la mandataria en resoluciones y abandonó el cargo presidencial.

En carta notarial que envió a Boluarte, de la que entregó copia a la Comisión de Fiscalización al justificar ayer su ausencia a la citación para ser interrogado, el cirujano reclama a la presidenta que acabe con la “intimidación y amenazas” hacia él y su personal médico, con su equipo legal que viene intimidando a su empresa al señalar que está prohibidos de declarar ante el Parlamento.

Cabani señala al abogado Juan Portugal y al ministro de Educación, Morgan Quero, de cometer actos intimidatorios.

¿Es mentirosa?

Además, Cabani ratificó que la jefa de Estado se sometió a intervenciones estéticas y que a raíz de ello habría abandonado el cargo porque estuvo hospitalizada con descanso médico absoluto el 29 y el 30 de junio de 2023, y no firmó ningún decreto o resolución en ese tiempo.

Boluarte se internó del 28 de junio del 2023 hasta el 30 de junio a las 6.00 a. m., en que se le dio el alta. En ese período no salió de las instalaciones de la Clínica Cabani, donde estuvo acompañada por su amiga Patricia Muriano, otra mujer que sería su policía “sombra” y dos policías.

¿Firma falsa?

En todo ese tiempo, nadie más ingresó a las instalaciones y no había otros pacientes por el feriado Cabani, precisó, con lo que el 29 de junio Boluarte no habría refrendado documentos, ni un decreto supremo que consigna haberse firmado “en la Casa de Gobierno”, donde no estuvo.

“No entendemos el poder de desdoblamiento en dos lugares, ya que aseveramos que estuvo internada en nuestra clínica todo el día 29 de junio del 2023 hasta el 30 de junio del 2023 y a la vez junto con sus ministros firmaron el mismo día 29 una resolución que se expidió el mismo día en sede de Gobierno, siendo que nadie más pudo ingresar a la clínica donde usted estuvo con reposo absoluto”, señala la carta.

¿Devolver lo que robó?

En otra parte, Cabani exhorta a la presidenta a devolver parte de la historia clínica de sus procedimientos, que se llevó sin autorización.

Al respecto, relató que al ser Boluarte dada de alta, su responsable, Patricia Muriano, solicitó la historia médica, que hasta la fecha no ha sido devuelta y le dio un plazo de 24 horas para que lo haga.

“El 30 de junio de 2023, usted y María Patricia Muriano Peralta sustrajeron parte de su historia clínica de nuestras instalaciones, según el testimonio de una enfermera ante la Fiscalía de la Nación. Esto obligó a reconstruir la historia clínica, que ahora forma parte de la investigación fiscal”, acotó Cabani.

Rectificación

En el mismo documento con firma notarial, el doctor Cabani emplaza a Boluarte y le da un plazo de 24 horas para que se rectifique de las mentiras que difundió públicamente, sobre que su operación y reconozca que “decidió someterse a una cirugía en una clínica exclusiva de cirugía plástica” y “que se le brindó atención médica personalizada”.

De no rectificarse, advierte, interpondrá una querella por difamación agravada y calumnia, una demanda por daños y perjuicios, así como un pedido judicial para esclarecer la autenticidad de las resoluciones que la presidenta dice haber firmado mientras estaba en la clínica.

Papa León XIV

“Pido a Dios, que por intercesión de nuestro querido Papa León XVI, pueda reflexionar sobre decir la verdad, ya que Dios es Padre y Juez a la vez de nuestros actos”, indicó Cabani al final de su carta a Boluarte, al apelar a la supuesta fe de la mandataria que dice ser católica a pesar de haber sido vinculada a los evangélicos.

Vacancia

Ante la carta del doctor Cabani, que se suma a más pruebas recabadas por la Comisión de Fiscalización sobre los casos “Cofre” (ayuda presidencial a la fuga de Vladimir Cerrón) y de las cirugías estéticas de Boluarte, el presidente de ese grupo de trabajo, Juan Burgos, anunció que presentará una moción de vacancia contra la jefa de Estado por su incapacidad moral permanente.

Acotó que es evidente la conducta antiética de Boluarte, al llevarse su historia clínica de un centro de salud, lo que es equivalente a “robarse un expediente de la Corte”.