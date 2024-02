La congresista Martha Moyano se refirió a las declaraciones de Jaime Villanueva y rechazó haber el delito de tráfico de influencias al sostener una reunión con el exasesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, ya que, desde su perspectiva, los políticos “sí pueden reunirse”.

La parlamentaria de Fuerza Popular respondió a preguntas de la prensa acerca de las declaraciones del ahora colaborador eficaz ante la Fiscalía, donde se la ha vinculado como nexo entre la presunta red criminal dentro del Ministerio Público y el partido fujimorista. En ese sentido, Moyano Delgado reconoció que hizo una “visita personal” a Jaime Villanueva y que en ningún momento le solicitó nada, ya que, según afirmó, no tiene ningún asunto pendiente en la fiscalía.

“ Primero fue una visita personal, muy protocolar, muy respetuosa y sobre temas procedimentales. Nunca pedir nada . Dejo en claro que si uno va a título personal a pedir algo a una fiscalía es porque tiene algo en la fiscalía. No tengo nada en la fiscalía”, sostuvo.

“ No corresponde un presunto tráfico de influencia porque los políticos nos podemos reunir, los congresistas sí nos podemos reunir en cualquier lugar que sea público, en instancias, no en departamentos, no en restaurantes. Me he reunido en la Fiscalía. Pero nunca en mi departamento porque no tengo”, acotó.

La congresista recalcó que no se encontró con Jaime Villanueva ni en su departamento porque no tiene ni en un restaurante. También abordó el supuesto pedido de remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial del caso Lava Jato.

“Al señor Villanueva se lo comenté (la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez), pero no pedí expresamente a la fiscal, pero sí se lo comenté al señor Villanueva”, aseveró.

El pasado 30 de enero, Jaime Villanueva afirmó, ante la Fiscalía, que Martha Moyano visitó a Patricia Benavides, quien le indicó a la legisladora que “toda coordinación” se llevaría a cabo con él y que él “era el único autorizado para coordinar temas”.

Según su testimonio, se coordinó con la parlamentaria fujimorista desde el 2022 en temas como la denuncia contra Castillo, las acusaciones presentadas contra Benavides y la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

Declaraciones de la congresista Martha Moyano. (Video: TV Perú / Lizeth Ramos)