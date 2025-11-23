El expresidente Martín Vizcarra, que prometió estar este miércoles en la lectura de sentencia en su contra por presuntamente recibir coimas para la ejecución de obras en Moquegua, cuando era gobernador regional, será procesado por otro delito en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Es decir, seguirá en el banquillo de los acusados.

El nuevo proceso ha sido aprobado por el juez Víctor Alcócer por presunta colusión simple, delito por el que el fiscal Germán Juárez solicita una pena de 10 años de prisión contra el exmandatario.

El magistrdao cerró el control de acusación tras evaluar las pruebas, tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría y de la defensa de Vizcarra, que se usarán en el juicio oral.

Según la acusación, el entonces gobernador regional de Moquegua y las constructoras Obrainsa e ICCGSA se habrían coludido para la adjudicación de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Viaja y se burla

Mientras tanto, Vizcarra se encontraba ayer en el sur del país, pues publicó una foto suya a bordo de un avión. “Viajando a Tacna, la frontera del sur”, decía el texto de la publicación. Además, lo acompañó con etiquetas que incluían las palabras: #fuga y #broma.

Este viaje ha puesto en duda su asistencia a la audiencia del miércoles, en la que puede ser sentenciado a 15 años de cárcel por presuntamente haber recibido 2,3 millones de soles en coimas, acusación que él niega.

La Fiscalía sostiene que Vizcarra coordinó con directivos de las empresas las licitaciones que perjudicaron al Estado.