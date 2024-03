El Ministerio Público aseguró ayer que la investigación preliminar abierta contra los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y el periodista Gustavo Gorriti “no implica criminalizar a nadie”.

“Debe quedar absolutamente claro” que los investigados en todo momento están protegidos por el derecho constitucional a la presunción de inocencia, precisó en un comunicado.

“Nadie tiene derecho a no ser investigado”, remarcó.

“Solo un juez, tras el debido proceso, puede declarar delincuente a una persona. Tampoco la actividad de investigar comprende un prejuicio, ni una hostilización, ni un intento de recortar derechos, ni favorecer a personas o grupos de personas, ni ningún otro fin espurio”, indicó.

GORRITI. “Los méritos personales que cada uno pueda tener no dan derecho a no ser denunciado”, añadió en referencia al periodista Gustavo Gorriti. “El levantamiento del secreto de las comunicaciones no es la voluntad del requerido, sino una decisión judicial; el pedido tiene que pasar por una decisión judicial, previo contradictorio. Quien tomará la decisión es el juez”, precisó.

INDIGNADO. EL fiscal Pérez, uno de los investigados, afirmó que la decisión del fiscal Alcides Chinchay afecta los procesos en los que él participa, ya que el partido Fuerza Popular y su lideresa, Keiko Fujimori, podrían pedir su exclusión de los casos.

“Se acosa insistentemente a los jueces y fiscales independientes con denuncias, sanciones disciplinarias e investigaciones penales”, expresó.

Vela, Pérez y Gorriti son investigados por presuntamente coordinar y manipular investigaciones del caso Lava Jato.