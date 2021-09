En polémicas declaraciones al programa ‘Agenda Política’ de Canal N, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, cuestionó los tratos penitenciarios que recibe el expresidente de la República Alberto Fujimori en el penal Barbadillo.

El integrante del Gabinete apoya la idea de que sea trasladado desde el penal Barbadillo a otro centro penitenciario pues - según dijo - el exmandatario tiene un “tratamiento diferente que le cuesta al Perú un montón de dinero, casi como 800.000 al año”.

“Todo criminal tiene que estar en igualdad de condiciones porque sino de qué igualdad ante la ley estamos hablando. El señor Alberto Fujimori es un sentenciado, es una persona considerada como uno de los seis más corruptos del mundo, es un criminal rematado, como se dice. ¿Por qué va a tener un tratamiento diferente?”, afirmó en entrevista con ‘Agenda Política’.

Asimismo, recordó que el padre de Keiko Fujimori aún no paga su reparación civil.

Torres cree que Cerrón es una influencia negativa en el Gobierno de Castillo

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, consideró este domingo que el sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es una influencia negativa en el Gobierno de Pedro Castillo .

“Para mí [Vladimir Cerrón] sí [es una influencia dañina para el Gobierno], porque nadie pueda tomar decisiones ahí si no tiene una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, por la Constitución que define quienes gobiernan. No personas que no han llegado democráticamente”, sostuvo en diálogo con ‘Agenda Política’.

“¿Quién dijo que el premier ha triunfado al pedirle la renuncia al ministro de Trabajo? Vladimir Cerrón. ¿Qué hubiese hecho todita la prensa si al día siguiente Pedro Castillo cesa al ministro? Ah, en el Perú no gobierna Pedro Castillo, sino Cerrón”, señaló.

