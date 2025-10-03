Juan Manuel Cavero Solano es el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo del cuestionado Juan José Santiváñez, quien dejó el cargo antes de ser censurado por el Congreso y para postular en las próximas elecciones.

Apenas Cavero juró ayer al cargo ante la presidenta Dina Boluarte, se recordó que fue cercano colaborador de Santiváñez en el sector Justicia, donde fue jefe del gabinete de asesores e integró el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado y fue clave para la salida de la procuradora Silvana Carrión.

Aunque se ha desempeñado en diversos cargos en entidades públicas, hay quienes afirman que continuará la línea de su antecesor Santiváñez.

“Deben tener las mismas costumbres”

“Hay que investigarlo porque son agua de la misma fuente, deben tener las mismas costumbres”, declaró la congresista Susel Paredes (CD-JPP).

Jaime Quito, (Bancada Socialista), afirmó que Cavero podría buscar la salida de la CIDH, para “continuar con la impunidad que a este gobierno es lo único que le importa”.

Por su parte, Alejandro Muñante (RP) pidió a Cavero que construya nuevos penales, como el de Ica. Al igual que Paredes y Quito, también le recomendó que deje de lado la construcción de una cárcel en la isla El Frontón.

“El Frontón es una estupidez, es carísimo, no hay agua”, había dicho Susel Paredes a Canal N.