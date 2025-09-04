Por irregularidades en el trámite y la orden de prisión preventiva contra Betssy Chávez, el Tribunal Constitucional ordenó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema la excarcelación de la expremier que se encuentra recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos mientras es procesada por el frustrado golpe de Estado de diciembre de 2022.

El máximo órgano de control constitucional declaró fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por la exministra del régimen de Pedro Castillo, procesada junto a este y otros por el presunto delito de rebelión a raíz del frustrado golpe de Estado de diciembre de 2022.

También se dispuso que el Poder Judicial dicte las medidas necesarias para asegurar la concurrencia de Betssy Chávez a las diligencias judiciales del proceso.

Actos nulos

En su resolución, el TC también declaró “nulos los actos procesales relacionados con la prolongación de la prisión preventiva”, incluyendo las resoluciones que dieron sustento a la misma.

El TC precisó el Ministerio Público “no presentó con la antelación suficiente el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva”, de 18 meses, ya que lo hizo un día después de su vencimiento, a pesar de lo cual el juez supremo Juan Checkley dictó la ampliación por otros 18 meses.

En llamada de atención a fiscal y juez del caso, el Tribunal Constitucional consideró “imperativo” no sacrificar la libertad de una persona cuando ha habido “falta de diligencia de los operadores del sistema de administración de justicia”.

Congresistas

Las congresistas Silvia Monteza (Acción Popular) y Lady Camones (Alianza para el Progreso) alertaron que la excarcelación de Betssy Chávez sienta un mal precedente del que se puede favorecer, para quedar libres, procesados como Pedro Castillo.

Monteza indicó que este tipo de resoluciones podría abrir la puerta a precedentes judiciales que beneficien a otros investigados, como Pedro Castillo.

“Están generando un precedente nefasto para la defensa, sobre todo, de la democracia del país”, remarcó Camones, al permitir la liberación de implicados en actos que atentan contra el orden constitucional e incluso el prófugo Vladimir Cerrón.

Vizcarra, libre

La Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior revocó la resolución que dispuso la prisión preventiva de cinco meses que cumple Martín Vizcarra por los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital Regional de Moquegua”, y ordenó su liberación inmediata.

Juzgado

Martín Vizcarra seguirá siendo juzgado por cohecho pasivo propio y con el pedido fiscal de 15 años de prisión por presuntamente recibir 2.3 millones de soles en coimas cuando era presidente regional de Moquegua.

La resolución judicial, emitida por los magistrados Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Javiel Valverde, declara fundada en parte la apelación presentada por el expresidente contra la resolución del 13 de agosto que ordenó encarcelarlo.

Sentencia

Aunque indicó que el juicio oral contra Martín Vizcarra podría estar resuelto en un máximo de 30 a 45 días, y es posible que se emita una sentencia condenatoria y vuelva a la cárcel, el penalista Luis Lamas Puccio explicó que la liberación ayer dispuesta tiene que ver con el “aseguramiento” de que concurrirá a su juzgamiento, no su culpabilidad o inocencia.

Se revocó la prisión preventiva de cinco meses dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz, de Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo (Ate), pero se mantienen medidas para garantizar que seguirá acudiendo a su juicio.

