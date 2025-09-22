Ante la suspensión de la titular Delia Espinoza, por orden de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Pablo Sánchez asumió ayer, de manera interina, el cargo de fiscal de la Nación hasta que se determine, quizá hoy, si continúa en el cargo o se designa a otro fiscal supremo.

Según una resolución de la Fiscalía de la Nación firmada por el propio Pablo Sánchez, el último 20 de septiembre, se establece que al ser el fiscal supremo titular con mayor antigüedad en el Ministerio Público le corresponde asumir, en forma interina, el cargo de fiscal de la Nación.

Así lo establece el artículo 158 de la Constitución, en concordancia con el artículo 24 del Decreto Legislativo 052 (Ley Orgánica del Ministerio Público).

Resolución

La misma resolución da por concluida la designación de Pablo Sánchez en el cargo de titular de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, que venía ejerciendo.

Pablo Sánchez seguirá como fiscal de la Nación hasta que en próxima reunión de la Junta de Fiscales Supremos (JFS), que se reuniría hoy, se determine si se mantiene en el cargo o lo entrega a otro fiscal supremo titular, en la línea de sucesión dentro del Ministerio Público.

La decisión también podría, eventualmente, pasarse para otra sesión.

Fiscales

La Junta de Fiscales Supremos se conforma, según la línea de sucesión, por los fiscales supremos titulares Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez, Patricia Benavides y Juan Villena.

Todo apunta a que Zoraida Ávalos asumirá de nuevo la conducción del Ministerio Público (fue fiscal de la Nación del 8 de enero de 2019 al 30 de marzo de 2022) y es, luego de Sánchez, la segunda fiscal suprema de mayor antigüedad en el Ministerio Público, pero si rechaza el cargo, Tomás Gálvez asumirá temporalmente el cargo de fiscal de la Nación.

Gálvez está llano a asumir tal responsabilidad.

Seguridad

Por su parte, Luciano López, abogado de la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, calificó como “lamentable” la orden de la Policía de retirarle el servicio de seguridad y protección, y la responsabilizó de si algo llega a pasarle a su cliente.

Pablo Sánchez, interino como fiscal de la Nación, es vinculado por sus críticos a un sector de magistrados “caviares”. Pablo Sánchez es interino en cargo que hoy podría dejar.

Temen por seguridad de Delia Espinoza.