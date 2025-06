Aunque desde el Gobierno y el Congreso pedían cumplir la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenó restituirla como fiscal de la Nación, Patricia Benavides no retomará el cargo al ser inhabilitada judicialmente para ello.

El respaldo de la JNJ, así como de la mayoría oficialista del Congreso, el Gobierno y un importante sector de la prensa no valieron para que logre tomar el cargo de fiscal de la Nación. De momento, Patricia Benavides no podrá tomar el lugar de Delia Espinoza, la fiscal de la Nación que se “atrincheró” para no ser “desalojada” por la Policía, como pretendían la JN y un sector político del país.

Sucede en momentos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a autoridades peruanas cumplir los procedimientos constitucionales, tras lo cual el Poder Judicial “cerró la puerta” a Patricia Benavides.

Así fue

El juez supremo de Investigación Preparatoria, Segismundo León, suspendió por 24 meses a Patricia Benavides como fiscal suprema y de la Nación, en el marco de la investigación que le sigue por los supuestos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal.

Con tal decisión judicial, emitida a pedido del Ministerio Público (que solicitaba 36 meses), la orden administrativa de la JNJ para reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, con auxilio de la Policía, es hoy inejecutable.

Apelación

Wilber Medina, abogado de Gino Ríos, presidente de la JNJ, rechazó lo resuelto.

En tanto, Humberto Abanto, abogado de Patricia Benavides, anunció que se apelará la inhabilitación en busca de que sea revocada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Además, presentará ante la JNJ una queja contra el juez Segismundo León.

Abogados penalistas

Con diversos matices, los abogados penalistas Andy Carrión, Carlos Caro (cree que la resolución del juez León debe ser anulada por falta de motivación), James Rodríguez, Julio Espinoza y Julio Pacheco coincidieron en que la suspensión judicial de Patricia Benavides es de aplicación inmediata, inhabilita su retorno y neutraliza la resolución de la JNJ hasta que se resuelva la apelación ante la Corte Suprema.