La congresista Patricia Chirinos ha abandonado el país con destino a España luego de hacer público que enfrentaría una detención preliminar y que tanto su despacho como sus propiedades serían allanados.

De acuerdo con su registro de movimiento migratorio, el vuelo de la parlamentaria fue registrado la misma noche en que difundió un video a través de su cuenta de Twitter, en el cual calificó la presunta detención como un intento de intimidación. “Soy Patty Chirinos y permaneceré firme, sin miedo, con la frente en alto. No he cometido ningún delito, y todo lo que he hecho ha sido por mi gente, por el Perú”, expresó Chirinos.

En su comunicado, la congresista de Avanza País no presentó pruebas ni especificó quiénes llevarían a cabo las mencionadas medidas. Estas acciones solo podrían ser implementadas en su contra mediante la solicitud del fiscal de la Nación, respaldada por la policía y con la autorización de un juez supremo. A pesar de la falta de detalles, Chirinos afirmó que todo se llevaría a cabo “de manera arbitraria e ilegal, sin ningún respaldo jurídico”.

Es importante señalar que Patricia Chirinos está involucrada en la investigación realizada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), centrada en los asesores de Patricia Benavides y la presunta red criminal liderada por la ex fiscal de la Nación suspendida.

Según las pesquisas, la presunta organización habría intervenido en la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, y la planificación de la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Chirinos se destacó por su activa promoción de estas dos últimas causas en el Poder Legislativo.