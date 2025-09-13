Tras la difusión de audios atribuidos al ministro de Justicia, Juan Santiváñez, en los que se habla del cobro de 20 mil dólares para influir en decisiones del Tribunal Constitucional (TC), el analista político Juan Sheput pidió al premier Eduardo Arana que “fumigue” su gabinete de ministros.

Afirmó que Santiváñez, sobre quien pesa múltiples acusaciones, no puede seguir en el cargo, porque los ministros deben tener una “trayectoria impecable”.

En diálogo con OJO, Sheput también pidió la salida del ministro del Interior, Carlos Malaver. Explicó que con estos dos ministros es imposible articular acciones con el Poder Judicial y Ministerio Público para combatir la ola de criminalidad. Afirmó que Malaver es un “apéndice” de Santiváñez en el Ministerio del Interior.

Si no se combate la inseguridad y esta sigue creciendo, se ahuyenta las inversiones, explicó. “Si no hay trabajo, habrá más delincuencia”, añadió. Sostuvo que la presidenta Dina Boluarte tendrá que responder, tarde o temprano, por este y otros temas.

No niega autenticidad de audios

“Nosotros tenemos dos magistrados del TC que nos están apoyando”, se escucha decir en el audio atribuido a Santiváñez difundido en avances de Punto Final y Cuarto Poder, donde se habla del cobro de 20 mil dólares con una “señito” sobre el caso de Miguel Joel Marcelo Salirrosas, condenado a 27 años de prisión, por integrar la banda “Los Injertos de K y K”.

Santiváñez no ha negado la veracidad del audio, pero afirma que los 20 mil dólares eran el pago de sus honorarios como abogado.