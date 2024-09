El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), cuestionó el nuevo apoyo financiero del Gobierno, por 750 millones de dólares, otorgado a Petroperú para que la empresa estatal supere “la coyuntura económica”.

Sobre el Decreto de Urgencia 013-2024, el de APP criticó que con tal nuevo desembolso se llega a 8 mil millones de dólares que se brinda a la compañía petrolera.

Dijo que el dinero asignado a Petroperú pudo usarse para otras cosas. Lo que no dijo es que sin ese aporte, Petroperú quebraba. ¿Eso es lo que Salhuana propone?





Contra ayuda

“En el Perú en general necesitamos tomar decisiones en torno a Petroperú, porque ya si hacemos sumas de los salvatajes entre comillas que le ha otorgado el Estado de hace varios años, estamos hablando de cerca de 8 mil millones de dólares”, indicó a RPP Noticias.

Enfatizó que “esos recursos se podrían haber destinado a educación, salud, irrigaciones, proyectos productivos que tanto necesitan, y en este momento, por ejemplo, para atender los incendios forestales, problemas de sequía, de estrés hídrico en la Amazonía”. “Tenemos serios problemas y no hay aviones, no hay helicópteros, no hay capacidad operativa”, acotó.





Salvadidas

El premier Gustavo Adrianzén resaltó que se busca garantizar la estabilidad financiera de Petroperú y el suministro de combustibles en todo el país con una nueva gobernanza.

Afirmó que con la norma publicada se ha iniciado un proceso de reestructuración en la entidad estatal, con la reducción de los gastos Petroperú en 10 % durante el período septiembre-diciembre 2024 y en 30 % en 2025.





Otro año se salvaría

En 2025, “Petroperú podría salir por sí solo”, según la performance de la empresa, dijo el experto en hidrocarburos Carlos Herrera Descalzi.

“Tranquilamente el próximo año, Petroperú podría salir por sí solo, pero eso va a depender de la performance de la empresa estatal, es decir que los ingresos de los Petroperú sean suficientes para que puedan atender el resto de sus obligaciones”, señaló. En el programa de “Diálogo Abierto” de Radio Nacional, el exministro reconoció la gravedad de la situación financiera y consideró que, con una correcta administración y un buen desempeño operativo, la empresa estatal tendría las herramientas necesarias para revertir su crisis.





