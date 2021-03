El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, justificó los insultos contra el mandatario Francisco Sagasti durante una gira proselitista en Tacna e incluso lo calificó de “holgazán”.

En Willax TV, aseguró que Sagasti no es presidente de la República y solo está encargado del Poder Ejecutivo. También reiteró sus críticas contra la cuarentena para prevenir casos de COVID-19.

“La gente estaba recontra ardida por la cuarentena, que es una estupidez de Sagasti. En Tacna viven de Chile. Han cerrado la frontera con Chile, le ponen cuarentena, no hay vacunas, no hay tablets, hay hambre, no hay agua. Tuve un público airado”, expresó.

“Si recibes lisura y media de la gente, pues yo también no soy una monja. Reacciono, me molesta y le dije baboso también. No es presidente, es un hombre que es encargado y que está destrozando al Perú”, añadió.

Tras indicar que la cuarentena es un “cerco mortal y macabro”, López Aliaga calificó de “genocida” a Sagasti y le pidió subirse a un avión, viajar a Estados Unidos y negociar con el presidente de ese país, Joe Biden, para obtener la donación de 40 millones de vacunas contra el COVID-19.

“Hay que chambear, subir a tu avión presidencial, pedir una cita al presidente Joe Biden. No es que te van a regalar, tienes que ir, negociar, sentarte al frente, hacer huelga de hambre frente al Capitolio y regresar al Perú con 40 millones de vacunas. Nadie te regala nada, eso es lo que piensa un holgazán. Totalmente”, acotó.

Finalmente, López Aliaga consideró “bien raro” que su contendor de Avanza País, Hernando de Soto, se haya vacunado en Estados Unidos pese a no ser residente permanente en ese país.

“Para vacunarte en EEUU tienes que ser residente americano y presentar tu brevete y tu documento. Qué magia habrá hecho. Ir a vacunarse en secreto, ¿por qué no lo dijo? Este es un tema bien raro, vacuna express”, subrayó.

“¿No habrá un favor político allí? No se habrá empeñado a los demócratas. Empeñarte a Estados Unidos por una vacuna no es justo. No es para nada normal, está pésimo”, sentenció.

Rafael López Aliaga justifica insultos contra Francisco Sagasti

TE PUEDE INTERESAR