Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, usó su cuenta de Twitter para expresarse tras su asistencia al Congreso de la República, a donde llegó para entregar la denuncia contra el parlamentario Daniel Urresti.

A su salida, Richard Swing sacó una bandera del Perú mientras era abordado por la prensa, quienes lograron captar el preciso momento.

Tras este acto, Richard Cisneros o Richard Swing ha negado de que se trata de una campaña política para una eventual postulación al Congreso de la República.

Negó que ello vaya a suceder, aunque no le desguste la idea.

“Queridos peruanos, no es una campaña al próximo congreso, me gustaría porque hay mucho por hacer, pero no soy político, soy artista. Esto fue el acto de un peruano cansado de la politiquería que por ejemplo compró a Karem que parecía buena persona, hasta que la conocimos como es”, escribió en Twitter.

Este viernes, antes de asistir al Congreso para denunciar al congresista Daniel Urresti, Richard Swing compartió una foto inédita con Karem Roca, exasistenta presidencial. “Cuando todo era felicidad. Yo siempre hablo con prueba”, escribió.

Queridos peruanos, no es una campaña al próximo congreso, me gustaría porq hay mucho por hacer, pero no soy político, soy artista. Esto fue el acto de un peruano cansado de la politiquería que por ejemplo compró a Karem que parecía buena persona, hasta que la conocimos como es. pic.twitter.com/37JbuT8w6R — Richard Cisneros Carbadillo 🇵🇪 (@RichardSwingPe) September 18, 2020

VIDEOS RECOMENDADOS

Rodrigo González se burla de Susana Umbert

Rodrigo González se burla de Susana Umbert-ojo

TE PUEDE INTERESAR