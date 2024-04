Antes de la juramentación de seis nuevos ministros en busca de justificar que el Congreso otorgue el voto de confianza al gabinete, anoche en plena crisis por las joyas no declaradas por Dina Boluarte, el saliente titular del Interior, Víctor Torres, se felicitó por su gestión y anticipó una catástrofe si vacan a la presidenta.

Sí, el saliente ministro del Interior se felicitó por su “buena gestión”, cuando en las calles del país la delincuencia actúa con impunidad y crece la inseguridad ciudadana.

Incluso, el saliente ministro negó que sea un fracaso que no se haya podido capturar al prófugo Vladimir Cerrón, excompañero de plancha presidencial de Dina Boluarte.





Dina queda

“Si la señora sale, que no va a pasar, el Perú se hunde. El dólar sube a 30 o 40 soles. Déjenla gobernar en paz, ayúdenla (...). Háganlo por el Perú. La señora no tiene nada que ver con esos problemas del Rolex. Son elementos distractores que hacen que desviemos la mirada, cuando el país necesita la mano del gobierno”, declaró Torres.





Feo y se felicita

Negó que su mal semblante al irse se deba a estar molesto porque muchos pedían su salida. “Mi cara es fea, no me voy molesto, no me han botado ni censurado”, indicó su salida de Palacio de Gobierno.

Antes se felicitó a sí mismo por haber realizado, según su criterio, un “buen trabajo” en la lucha contra la delincuencia que campea en el país, y negó que sea un fracaso que no se haya capturado al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, prófugo por meses y tuitero habitual que se burla de la justicia.





Cambios por confianza

Siempre con Gustavo Adrianzén como premier, el nuevo gabinete juró ante la presidenta Boluarte en Palacio de Gobierno.

Estos cambios garantizan el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, APP y Renovación Popular al otorgamiento del voto de investidura al Consejo de Ministros.

El nuevo gabinete posa junto a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. Foto: ANDINA/Prensa Presidencia





Seis se van

Seis ministros se fueron por renuncias y se les agradeció los servicios prestados al país a Víctor Torres (Interior), Miriam Ponce (Educación), Jennifer Contreras (Desarrollo Agrario y Riego), Ana Choquehuanca (Producción), Juan Mathews (Comercio Exterior y Turismo) y Nancy Tolentino (Mujer y Poblaciones Vulnerables,).





Arrodillados ante Boluarte

A propuesta del primer ministro juraron, todos arrodillados ante Boluarte, los nuevos ministros del Interior, Walter Ortiz; de Educación, Morgan Quero; de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero; de la Producción, Sergio González; de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo; y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Angela Hernández.

La presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Morgan Niccolo Quero Gaime como nuevo ministro de Educación, quien como los otros cinco ministros que juraron se arrodilló ante la mandataria. Foto: ANDINA/Prensa Presidencia





Voto y citación

Gabinete remozado se presentará mañana ante el Pleno del Congreso en busca del voto de investidura que estaría ya garantizado.

De inmediato, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó para hoy martes, en vía virtual, a Dina Boluarte y al gerente de la Casa Banchero por el caso Rolex.





