Elegido ayer como fiscal de la Nación interino, con votación unánime de la Junta de Fiscales Supremo (JFS), el magistrado Tomás Gálvez -en su momento vinculado a la mafia de “Los Cuellos Blancos del Puerto”- recibió apoyo de las bancadas congresales oficialistas y anunció que evalúa sacar a algunos fiscales.

Tiempo atrás, Tomás Gálvez advirtió que “si soy fiscal de la Nación, saco a Rafael Vela y José Domingo Pérez en el acto”.

Sobre si ahora separará a ambos fiscales del caso “Lava Jato”, el nuevo fiscal de la Nación declaró a Altavoz que “lo estamos evaluando”.

Bandos

También indicó, en clara referencia a los “bandos” de Zoraida Ávalos y Patricia Benavides, que “tiene que terminar el enfrentamiento” entre magistrados del Ministerio Público.

“Tiene que terminar el enfrentamiento, la confrontación. No podemos seguir así porque eso es lo que está deteriorando a la institución y también nos está deslegitimando ante la sociedad”, enfatizó.

Fujimorismo

Gálvez recibió el entusiasta respaldo de los congresistas fujimoristas Fernando Rospigliosi y Alejandro Aguinaga, así de abogados como Carlos Caro y Natale Amprimo.

Para Rospigliosi es de esperar que “las relaciones no solamente con el Congreso, sino con todas las instituciones, mejoren, sobre todo con la Policía”.

Indicó que la fiscal Delia Espinoza “lo único que hacía era atacar a la Policía y a las Fuerzas Armadas, y proteger a los delincuentes y terroristas”.

¿Revancha?

Aguinaga señaló que “la vida siempre da revanchas” y que “tras sufrir abusos de una Fiscalía y una JNJ politizada, asume con confianza el reto de encaminar la Fiscalía y forjar un legado que devuelva justicia al país”.

Para el legislador Edward Málaga (no agrupados), Tomás Gálvez forma parte de uno de los bandos en conflicto en el Ministerio Público y reclamó que “haga el mejor trabajo posible”.

El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), dijo que Tomás Gálvez le da “un nuevo aire” a la Fiscalía de la Nación.