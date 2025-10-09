Tres policías de la comisaría Nicolás Alcázar fueron detenidos al ser acusados de exigir una coima de mil soles al conductor de un vehículo para no detenerlo luego de acusarlo de manejar un vehículo reportado como robado, en Trujillo, departamento de La Libertad.

A fin de no conducirlo a la comisaría, los policías lo llevaron al cajero de un banco para que retire el monto exigido, reportó el denunciante.

Este caso de corrupción confirma cómo la Policía sufre graves problemas de corrupción interna.

Detenidos

Efectivos de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía y miembros de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad detuvieron a los suboficiales PNP Jean Carlos Gutiérrez Pastor (29), Edwin Anthony Huarniz Valle (31) y Yeminson Junior Malca Hernández (33).

Banda

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, confirmó que su institución coordinó las captura. En la última semana, cinco policías implicados en ilícitos fueron detenidos, entre ellos Óscar Paredes y Daniel Reyes, quienes cayeron junto a miembros de la banda “Los Letales del Norte Nueva Generación”, investigados por sicariato y extorsión.

Golpe

“Ayer, ni bien tuvimos nosotros conocimiento de una mala actitud de tres efectivos de la Policía Nacional del Perú de la comisaria de Nicolás Alcázar, nosotros mismos hemos coordinado con la Fiscalía Anticorrupción, con la Policía Anticorrupción, y se les ha detenido, y tienen que pagar por su responsabilidad”, dijo Llerena durante su presentación en el Consejo Regional de La Libertad, en donde expuso el trabajo que realiza la PNP en este departamento.