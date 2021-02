La jefa del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, fue consultada por la vacuna contra la Covid-19 que recibió el expresidente Martín Vizcarra y su esposa Maribel Díaz Cabello, ocurrido en setiembre de 2020, según informó el periodista Beto Ortiz.

La Jefa del Gabinete indicó no tener ducha información, pero dejó entrever que el exmandatario fue inmunizado luego de participar como voluntario del laboratorio Sinopharm cuando estaba aún en Palacio de Gobierno.

“Nosotros no tenemos la confirmación. Ahora, de repente habrán sido voluntarios (refiriéndose a Vizcarra y su esposa), yo no sé. De todas maneras, hemos solicitado que nos informen en aras de la transparencia. He pedido que me informen si aquí, en la Presidencia del Consejo de Ministros, tenemos algún dato al respecto”, sostuvo.

Bermúdez indicó que los ensayos realizados en Perú conservan en el anonimato la identidad de los participantes.

“Hemos recibido información de que desde la propia Sinopharm enviarían las dosis para las personas que participaron de estos ensayos. Acuérdense que a las personas que les pusieron placebo, les tienen que poner la vacuna”, comentó en América Noticias.

El testimonio de los médicos que recibieron la primera dosis de vacuna contra la COVID-19

