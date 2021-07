El cuestionado líder del partido Perú, Vladimir Cerrón, utilizó sus redes sociales para hacer un pedido al presidente de México Andrés Manuel López Obrador. El médico pidió que no le den asilo político a Beto Ortiz en el país azteca.

Como se recuerda, el periodista de Willax TV viajó a México tras la denuncia que le hicieron por el delito de sedición.

“Pedimos al presidente de México #AMLO no alojar a un pedófilo que funge de periodista y analista político”, escribió el exgobernador de Junín en su cuenta de Twitter.

Pedimos al presidente de México #AMLO no alojar a un pedófilo que funge de periodista y analista político. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) July 22, 2021

A raíz de este polémico comentario, muchos usuarios se han manifestado en contra de Vladimir Cerrón por expresarse de esa manera del conductor de “Beto a saber”.

Beto Ortiz le responde a sus detractores

Desde México, Beto Ortiz decidió responderle a sus detractores y aclaró que solo quiere “desintoxicarse” de la política en Perú tras la proclamación de Pedro Castillo como Presidente del Perú.

“Yo no vine acá para buscar una nueva vida, ni buscarme un futuro, ni tampoco para huir del Perú, como por allí estoy escuchando, ‘escapó el cobarde’. No, no estoy escapando, tengo un montón de defectos y la cobardía no está entre ellos, a ustedes le consta”, dijo, en tono reflexivo.

“Vine de vacaciones porque quería desintoxicarme de toda la mugre, de toda la peste política en la que he estado metido en octubre, desde que comenzó el programa (...), agregó en un video publicado en su cuenta de ‘El Pollo Farsante’.

