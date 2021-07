La periodista Milagros Leiva salió en defensa de su colega Beto Ortiz, quien se encuentra en México luego de viajar e indicar que estará en este país de manera indefinida tras iniciarse la denuncia en su contra por sedición.

A través de su cuenta de Twitter, Milagros Leiva dijo que muchos tildan de “cobarde” a Beto Ortiz, sin embargo para ella, se necesita de mucho coraje para enfrentar al poder de turno.

“Leo a muchos gritándole cobarde a Beto Ortiz por estar en México. Hay que tener mucho más que huevos para enfrentar al poder de turno y denunciar el vacunagate, por mencionar un solo ejemplo. Abrazos @PolloFarsantePe y toda mi solidaridad por esas denuncias que buscan amedrentar”, escribió Milagros Leiva.

Por su parte, desde México, el periodista Beto Ortiz aclaró a sus detractores que no salió del Perú porque estaba “escapando”. El presentador de ‘Beto a Saber’, quien viajó a tierras aztecas al advertir que varios “lobos” estaban detrás de él, grabó un video desde el Distrito Federal.

“Yo no vine acá para buscar una nueva vida, ni buscarme un futuro, ni tampoco para huir del Perú, como por allí estoy escuchando, ‘escapó el cobarde’. No, no estoy escapando, tengo un montón de defectos y la cobardía no está entre ellos, a ustedes le consta”, dijo, con todo reflexivo.

