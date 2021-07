Tras perder la corona de Miss Junín por realizar videos en TikTok donde se le escucha diciendo lisuras, Maydú Gamarra tomó con buen humor la polémica entre ella y Jessica Newton .

La joven modelo compartió a través de sus historias de Instagram la noticia en la que se anunciaba que había perdido el título de Miss Junín por tener un lenguaje vulgar en la aplicación china.

“Jajajajaja, no sé ustedes pero yo me mato de risa cada vez que veo una noticia mía”, escribió Maydú Gamarra, quien ostentó el título solo cuatro días antes de perderlo.

Como se recuerda, la exreina de belleza salió al frente y se dirigió a Jessica Newton, presidenta del Miss Perú. Según Gamarra, jamás tuvo un comportamiento negativo y ganó la corona limpiamente.

“Yo no hice nada malo, si me van a juzgar por cosas del pasado... les fastidie, les pique o les arda, yo fui la reina justamente, tuve la corona y nadie me va a quitar la satisfacción, de que me hayan dado la banda del Miss Perú Junín”, señaló la joven de 23 años.

