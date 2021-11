¡Fuerte y claro! Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano, decidieron romper su silencio por primera vez y declararon en exclusiva para “Día D”, donde se refirieron a las últimas polémicas declaraciones que hizo Giuliana Rengifo, afirmando que tuvo un corto romance con el notario hace algunos años atrás.

“Los hombres no aceptan las cositas que tiene por ahí (...) Él niega y multiplica por cero a todas sus relaciones o aventuras o lo que haya tenido. Lo conozco años y nunca me presentó una enamorada”, comenzó diciendo la conductora de televisión.

Frente a ello, el notario confesó que en los nueve meses que estuvo separado de la popular ‘Urraca’, sí tuvo algunos amoríos con distintas mujeres, pero nunca lo consideró como algo serio.

“Era soltero, podía salir, pero nada serio. Por respeto a mi esposa, desde que me casé con ella, estoy metido en mi matrimonio. Lo demás es cuando una persona es soltera, no le hace daño a nadie. Yo no soy una persona pública, pero es obvio que a quien quieren dañar es a ella, a mi esposa”, se defendió Alfredo.

Por su parte, la figura de ATV aseguró que a ella no le interesa saber con quién pudo estar su esposo en la época que estuvieron separados. “Lo que él ha hecho en su época de soltero, yo no le voy a reclamar. Él nunca me ha mencionado nada (...) Él no me pregunta, ni yo a él... pero lo que sí me importa es que siguió persiguiéndome hasta que yo aceptara casarme con él”, finalizó.

