¡No se retracta! Giuliana Rengifo se encuentra en el ojo de la tormenta pública, tras haber confirmado que tuvo un corto romance con Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina. Y es que tras los rumores de una posible demanda por parte del notario, la cantante asegura no tener miedo de nada.

Esta vez, Samuel Suárez, el creador del portal web de espectáculos “Instarándula”, fue el encargado de revelar una curiosa conversación con la cantante, quien sigue de pie frente a la verdad sobre este fugaz romance.

“Me levanté y vi que tenía un mensaje de Giuliana Rengifo”, comenzó diciendo el periodista de espectáculos. “Amigo, chistoso eres ¿no? Yo no miento, y si tengo que ir a la cárcel por decir la verdad, lo haría”, escribió la cumbiambera.

Por otra parte, el popular ‘Samu’ no dudó en expresar su incomodidad frente a un adjetivo calificativo que habría tenido Giuliana Rengifo contra él.

“Me sorprendió porque yo payaso de circo, no soy. A ella le tengo una estima como artista, como madre, como persona, y nunca va a faltar respeto (...) Aquí en mi espacio, yo opino lo que quiera, y si no te gustó mi opinión, se entiende... ¿pero de ahí a escribirme al privado? Me parece raro”, expresó el comunicador.

