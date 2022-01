¡Fuerte y claro! Paolo Guerrero se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber realizado una gran fiesta el 1 de enero para celebrar su cumpleaños número 38, incumpliendo todas las normas de bioseguridad para evitar el incremento de contagios por COVID-19.

Y es que luego de varios días de silencio, el futbolista habría reflexionado al respecto y hasta anunció un posible pronunciamiento sobre el particular.

Al ser interceptado por las cámaras de América TV, el deportista señaló que no descarta emitir un pronunciamiento para aclarar algunos puntos sobre la fiesta que realizó y que ha sido cuestionada por miles de personas. “Hace un rato no te puede responder porque llegaba tarde y me estaban esperando”, comenzó diciendo al reportero.

“Si en algún momento me manifiesto, te lo haré saber a ti y vas a ser el primero”, respondió el ‘Depredador’ despidiéndose con una sonrisa un tanto forzada, al salir de la Federación Peruana de Fútbol.

Clausuran local donde Guerrero realizó ‘juerga’

Paolo Guerrero realizó una gran fiesta por su cumpleaños número 38 en la Hacienda Mamacona, lo cual trajo fuertes consecuencias para los administradores del local, pues los fiscalizadores de la Municipalidad de Lurín decidieron clausurar el local.

Según las autoridades el local incumplió con las normativas del MINSA, admitiendo más de cien invitados del jugador de la selección peruana y que llegaran al evento varias orquestas musicales, entre ellas Daniela Darcourt, la Charanga Habanera, entre otros.

