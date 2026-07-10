Hubo un tiempo en que entretenerse significaba, casi siempre, sentarse a mirar. La televisión, el cine, la radio. El entretenimiento llegaba desde afuera y uno lo recibía. Ese modelo no desapareció, pero ya no es el único ni, para una parte cada vez más grande de la población peruana, el preferido. Lo que creció con fuerza en los últimos años es otra cosa: el entretenimiento en el que uno participa, decide, juega, compite o interactúa. Ya no alcanza con ser espectador.

Ese cambio no es un capricho generacional. Tiene raíces concretas en la tecnología, en la infraestructura y en cómo cambió la relación de los peruanos con sus celulares.





El celular como sala de juego

Al cierre de 2025, el Perú superó los 4,38 millones de conexiones de internet fijo, de las cuales el 82% corresponde a fibra óptica, con un crecimiento del 24% respecto al año anterior. A eso se suma la expansión sostenida del internet móvil, que llegó a regiones que hace pocos años tenían una conectividad precaria. El resultado es que hoy millones de peruanos tienen en la palma de la mano una puerta de entrada a experiencias digitales que hace una década eran impensables fuera de Lima o de los sectores con mayor acceso.

Esa conectividad no se usó solo para trabajar o informarse. Se usó, sobre todo, para divertirse. Y la diversión que más creció no fue la del espectador pasivo sino la del usuario activo. Jugar, competir, participar en tiempo real. Formatos que exigen algo más que presionar play y esperar.

Lo que también cambió es el perfil de quien se entretiene así. Ya no se trata solo de un público joven concentrado en Lima. La expansión de la fibra óptica hacia regiones como Cusco, Arequipa y La Libertad, con crecimientos de hasta el 108% en un año, amplió considerablemente el mapa del usuario digital peruano.





El gaming como punta de lanza

Los videojuegos fueron los primeros en entender este cambio y los que mejor lo aprovecharon. Hoy más de diez millones de peruanos se consideran gamers, según datos de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos, y el perfil es cada vez más diverso en edad y género. Títulos como Free Fire o PUBG Mobile construyeron en el Perú comunidades activas de jugadores que no solo consumen el juego sino que crean contenido, compiten en torneos y generan una economía propia alrededor de su afición. El Perú Gaming Show 2025 superó los 4.000 asistentes en un solo día, una cifra que habla de un ecosistema que ya tiene peso propio.

Pero el gaming móvil es solo la parte más visible de un fenómeno más amplio. Los juegos casuales, los formatos de resolución rápida, los crash games y otras variantes de entretenimiento interactivo digital crecieron de manera notable. Según datos de la industria, esta categoría pasó de representar entre el 5 y el 7% de la actividad de entretenimiento digital en 2020 a alcanzar entre el 15 y el 25% en 2025. América Latina, y el Perú dentro de ella, figura como uno de los principales motores de ese crecimiento a nivel global.





Un ecosistema que se diversificó

Lo que se entiende por entretenimiento interactivo hoy abarca muchas más categorías de las que solía. Las plataformas de streaming incorporaron funciones que permiten a los usuarios votar, elegir el desenlace de una historia o participar en encuestas en tiempo real. Las redes sociales dejaron de ser espacios de consumo para convertirse en escenarios de producción de contenido. Y el sector de apuestas deportivas y casino online creció con fuerza de la mano del nuevo marco regulatorio que el Perú estableció con la Ley 31557, que formalizó la operación de plataformas digitales bajo supervisión del MINCETUR, otorgando hasta la fecha más de cien licencias a operadores del sector.

Dentro de ese ecosistema se ubican plataformas como Inkabet Perú, que forman parte de la oferta de entretenimiento interactivo disponible para el usuario peruano, junto a las aplicaciones de gaming, las plataformas de streaming y los formatos de competencia online que convirtieron el tiempo libre en algo muy distinto a lo que era hace una década.





Por qué la interacción engancha más

Hay algo en la participación activa que el entretenimiento pasivo no puede replicar. Cuando uno toma una decisión, aunque sea mínima, el resultado de esa decisión genera una respuesta emocional distinta a la de simplemente observar. Los formatos interactivos capitalizan exactamente eso: la sensación de que lo que uno hace importa, de que hay algo en juego, de que la experiencia responde a las elecciones del usuario.

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