Un joven cusqueño que asistió a una de las denominadas ‘fiesta covid’ nunca imaginó que terminaría contagiando a sus padres de coronavirus y matando a uno de ellos.

Según informó el fiscal de Prevención del Delito, Eduardo Poblete, hace dos semanas se realizó un operativo en bares y discotecas, y un muchacho llamó la atención porque se burló del personal policial y acusó a las autoridades de ‘conspiracionistas’, dando a entender que el virus no existía, según informó diario Correo.

Luego de ser intervenido, el joven fue a su casa donde contagió a sus padres, ocasionando la muerte de su progenitor y dejando en estado de gravedad a su madre.

“Ayer me llamó la hermana de éste joven y me dijo de manera muy airada y malcriada, que su papá había fallecido con Covid, su mamá estaba delicada y su hermano estaba muy delicado y necesitaba cama UCI, y que era ‘injusto’ que por haberle impuesto una papeleta en ese local de fiestas no tenga derecho a la atención médica él y ninguno de sus familiares, (lo cual no es cierto)”, escribió el fiscal.

El fiscal exhortó a la población a respetar las medidas de bioseguridad pues enfrentamos la amenaza de una tercera ola de Covid-19 en Perú.

“Esa llamada me llamó profundamente la atención sobre las paradojas de la vida, y como siempre buscamos a un responsable de las desgracias que nosotros mismos provocamos. Por lo que decidí compartir lo acontecido como un reflexión para que tomemos conciencia de lo delicada situación que estamos atravesando y no seamos irresponsables”, finalizó el titular de Prevención del Delito.

