En los exteriores del centro educativo Javier Heraud de Trujillo, un hombre armó un escándalo al encontrar a su enamorada con otro.

“Yo soy el marido, ya me voy. Te he dado todo lo que has querido y así me pagas. Le voy a decir a mi suegro y mi suegra. Te voy a quitar a mi hija”, señaló el hombre que descubrió la infidelidad.

El hecho se registró cuando un hombre que vestía una camiseta de la Selección Peruana de Fútbol salía de emitir su voto en el Colegio y grande fue su sorpresa cuando vio a su pareja con otro hombre en una motocicleta.

Agentes policiales tuvieron que intervenir para evitar otro tipo de agresión, informa diario Correo.

Sin embargo, la mujer ni se inmutó y el otro hombre ignoró al engañado. Ambos se subieron a la motocicleta mientras que el esposo sacaba su equipo móvil para grabar todo.

Al final los tres fueron intervenidos por los efectivos policiales.

