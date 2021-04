Miguel Sucacahua Mamani es uno de los peruanos que se pudo recuperar del Covid-19 tras permanecer 18 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Daniel Alcides Carrión, en Calana (Tacna).

Sucacahua es subprefecto del distrito de Alto de la Alianza y se contagió del mortal coronavirus tras deprimirse por la muerte de su padre a causa del Covid-19. El funcionario reveló como se sintió y cuánto fue su temor al verse internado en una cama UCI.

“Sentí estar en el infierno cuando estaba en UCI, el calor, sientes que vives una vida paralela tormentosa. Pensé que estaba en Arequipa, mi papá había fallecido, yo me había deprimido, renuncié al cargo y me dio COVID-19, eso me hizo reflexionar bastante y nada de ello era cierto. Soñaba que la gente venía a mi velorio”, dijo en entrevista a Diario Correo.

El 28 de marzo pudo salir de UCI y, aunque aún está convaleciente, dijo que cuando se recupere totalmente ayudará con “mayor razón” a los pobladores más vulnerables de esta pandemia y también a los que ya tienen COVID-19.

Ahora continúa internado en el hospital y sigue una terapia de rehabilitación física y respiratoria.

Dios es bueno y nunca se apartó de ti mi querido amigo Miguel Sucacahua , eres un Soldado fuerte y Valiente💪💪 gracias a... Publicado por Anyela Macarena Cueto en Domingo, 28 de marzo de 2021

