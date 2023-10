Los médicos del Hospital De Contingencia Tingo Maria denuncian las pésimas condiciones en las que tienen que laborar y atender a los pacientes de la ciudad.

El Dr. Percy Díaz, jefe del Departamento de Ginecología, señaló que el centro de salud brinda atención a una población de 300,000 habitantes. No solo se presta servicios a la provincia local, sino que también se atiende a personas que provienen de otros departamentos, como San Martín y Ucayali.

“Esto no puedo llamarlo hospital, porque no tiene agua y desagüe. Este es el pabellón de obstetricia, el cual está completamente cerrado. No existe una ventana hacia el exterior. Contamos con un solo lavatorio para que se laven las manos y los utensilios para atender los partos, es una fuente contaminación”, mencionó a Canal N.

Además, destacó que el sistema de desagüe único del establecimiento descarga en la parte posterior del centro médico, lo que resulta en la contaminación de los terrenos colindantes con los residuos del hospital.

A pesar de haber presentado denuncias en múltiples ocasiones ante el Gobierno Regional, han transcurrido cuatro mandatos sin que se haya brindado una solución a esta problemática.