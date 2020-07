Tras confirmar que Magaly Medina había dado positivo a la prueba por coronavirus, la conductora afirmó que su equipo de producción se encontraría a ‘salvo’ por haber padecido la enfermedad anteriormente. Sin embargo, Leslie Soto, médico infectólogo del Minsa, responde qué tan cierto es esto.

“Al ser una enfermedad totalmente nueva, no existen respuestas certeras por el momento. Hace falta más pruebas y estudios para saber si es posible contagiarse nuevamente o no. No es algo que se pueda afirmar”, dice el especialista para Ojo.

Asimismo, asegura que el cuerpo humano desarrolla anticuerpos al combatir la enfermedad, pero que estos pueden debilitarse y desaparecer con los meses. Por lo tanto, no es recomendable bajar la guardia en ningún momento y continuar con todos los protocolos de seguridad.

A su vez, resalta que un paciente puede arrojar nuevamente positivo en la prueba molecular después de semanas de haber sido dado de alta, ya que es posible que aún conserve rastros de coronavirus en su organismo. Sin embargo, esto tampoco quiere decir que sea una reinfección.

“Lo importante aquí es que se deje de pensar en alguna clase de inmunidad y seguir cuidándose, ya que puede contagiar a alguien más y continuar propagando el coronavirus”, aclara el experto.