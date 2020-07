Cada día se conocen más tratamientos que podrían ayudar a prevenir el contagio del Covid-19. Un médico internista peruano identificado como Stalin Vílchez Rivera, se ha hecho conocido en las redes sociales por promover el aseo bucal extremo como método para combatir el coronavirus.

Según el galeno, quien radica en Lambayeque, los pacientes pueden recuperarse si realizan un correcto aseo de boca, pues esto ayuda a evitar que el virus se multiplique una vez que la persona ha adquirido el virus.

En entrevista a Correo, comentó que cuando ya estamos infectados, “el virus no se mete al pulmón, eso sucede al quinto día”.

“En los primeros cinco días el virus se replica en la nariz, la boca, la garganta, y en ese tiempo debemos desinfectarnos, extremar el aseo oral, y no perder el tiempo preocupándonos en medicamentos que no tienen éxito”, señaló al mencionado diario.

Señaló, además, que el Ministerio de Salud (Minsa) debería incluir el cepillado dental periódico y el uso de hilo dental en los protocolos para el tratamiento del Covid-19.

“Tuve dos pacientes. Una señora diabética y otra señora sin factores de riesgo. A ambas les expliqué que el aseo es importante, le entregué a cada una un enjuague bucal, cepillo de dientes y pasta dental. A los dos días regresé y a la diabética la encontré mucho mejor y fue dada de alta. En cambio, la otra señora no se cuidó, no me hizo caso y falleció. Ahora tenemos pacientes ancianos que se recuperan por extremar el aseo”.

Esto lo plasmó en una investigación que ha enviado a una revista científica.

Recomendaciones

“Yo me cepillo y luego con yonque o cañazo hago mi enjuague bucal, y después lo boto, no lo tomo, no tiene sentido adentro como sí afuera, los antisépticos actúan al inicio”, acotó.

