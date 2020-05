¿Cuándo desaparecerá el nuevo coronavirus para que todo vuelva a la normalidad? Esta es la pregunta que miles se hace en el mundo, luego de que este letal enemigo paralizara todo, de un momento a otro.

Actualmente, el Perú se ha convertido en uno de los protagonistas de la pandemia por albergar miles de infectados y gran cantidad de fallecidos.

El doctor y especialista en salud pública Elmer Huerta aseguró ayer que el virus seguirá “dando vueltas por el mundo” y solo podrá desaparecer con la llegada de una vacuna o, al menos, de medicinas.

“Este virus seguirá dando la vuelta al mundo, hasta que se pueda tener una cura o tratamiento. En muertes, Brasil y Perú están casi igual. Hay unos 111 muertos por 1 millón en esos países”, señaló.

América del Sur es el cuarto epicentro

En otro momento, repasó el movimiento del virus por el mundo y coincidió con otros expertos: Latinoamérica es el cuarto epicentro de la pandemia.

“La pandemia nació en China, ese fue el primer epicentro. Durante semanas se contuvo allí, pero empezó a salir y el segundo epicentro fue Europa. Mientras eso se estaba gestaba, llegó a Estados Unidos, conviertiéndolo en el tercer epicentro. Mientras sucedía ello, ya en América Latina iban subiendo los casos, mientras que, el viernes pasado, la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que, en este momento, América del Sur se ha convertido en el cuarto epicentro”, relató Huerta.

El nuevo coronavirus, según ratificó el doctor, no estará tranquilo y seguirá rondando por cada país, y solo se detendrá con una vacuna.

“Luego de América, se espera que el virus vaya a África y Oceanía, donde sería el quinto epicentro. De allí, va a regresar al norte en el próximo otoño - invierno y luego bajará a América del Sur nuevamente, ya que no vamos a tener vacuna. Derrepente y ojalá una medicina”, señaló.

Huerta pidió a los peruanos tomar conciencia de esta enfermedad, de la cual asegura, nos seguirá acompañando dos años, fecha en que aparecería una vacuna.

Segunda “oleada” del virus en el Perú

Así también, el especialista no descartó una segunda "oleada" del virus en el Perú.

“Es imposible decir si habrá o no una segunda ola en el hemisferio sur. Quizá no se va a producir una oleada gigante, pero sí focos que se puedan prender en partes que no se avizoraban. En Ica, por ejemplo, en Casma, en Huarmey en lugares habitados”, refirió.

ALERTA

La cifra de muertes por coronavirus en el Perú podría alcanzar las 19,722 para inicios de agosto, según un estudio de la Universidad de Washington.

El estudio del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME), de la Universidad de Washington, precisó que el rango estimado de muertes para el Perú va de 9965 a 35,471 para agosto.

En la región, la proyección más sombría la tiene Brasil, con un estimado de 125 mil muertes para agosto. El segundo puesto lo tiene Perú y el tercero Chile.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la transmisión del COVID-19 “aún se está acelerando” en Brasil, Perú y Chile y pidió no flexibilizar las medidas de contención de la pandemia.

“En Sudamérica, estamos particularmente preocupados porque el número de casos nuevos reportados la semana pasada en Brasil fue el más alto en un período de siete días desde que comenzó el brote. Tanto Perú como Chile también están reportando una alta incidencia”, dijo la entidad mundial.

