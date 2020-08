“Hoy ha sido la primera dosis”, contó desde Estados Unidos el médico peruano Elmer Huerta, quien fue seleccionado como voluntario para la vacuna contra Covid-19 de la farmacéutica Moderna.

En sus primeras declaraciones para su secuencia ‘Sanamente’, el especialista relató que hoy a las 8 y 53 de la mañana (hora de EE.UU.) le inyectaron la primera dosis en el brazo izquierdo.

Indicó que, si bien hay 30 mil voluntarios para las pruebas de la vacuna, solo la mitad (15 mil) estaría recibiendo el compuesto químico y la otra mitad, esta recibiendo solo un placebo.

“He tenido entrevistas con los doctores. Me han sacado ocho tubos de sangre y luego en el brazo izquierdo, a las 8:53 me me pusieron la vacuna o el placebo, no lo sé”.

“Para esta vacuna del laboratorio Moderna se calculan 30 mil personas, 15 mil van a recibir la vacuna y 15 mil recibirán el placebo, que es la solución salina”; agregó.,

Me ha tocaod estar en el estudio de fase 3.

¿Sintió dolor?

“La señorita tuvo buena mano, ni sentí la inyección y luego que me inyectó no he sentido nada, ningún problema, no tengo escalofríos, no tengo dolor de cabeza. Ha sido un liquido no denso, no he sentido nada”.

