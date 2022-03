Janet Barboza se burló de la lesión de Anthony Aranda que, por el momento, le impide competir en Esto es guerra. Durante el programa América hoy, la ‘rulitos’ expresó su deseo de que la pareja de Melissa Paredes no regrese al reality: “Resulta que el ‘gatito activador’, sí, ese que se cree Superman, sí, ese que se trepa por las paredes (...) el ‘gatito activador’ se lesionó y parece que no regresaría a Esto es guerra, parece, parece, ojalá que no regrese porque a mí me cae súper mal”, dijo Janet Barboza. Fuente: América Televisión