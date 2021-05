La modelo, Korina Rivadeneira, estuvo enlazada con el programa ‘En boca de todos’ donde se reencontró con Mario Hart. La venezolana no pudo contener las lágrimas al recordar que no pasará el ‘Día de la Madre’ junto a su esposo. “Lo extraño horrible, no sabemos que va a pasar, no sabemos cuando vamos a volver, me da mucha pena que se esté perdiendo de cosas muy importantes de mi hijita”, sostuvo la exchica reality. Recordemos que Korina se encuentra varada junto a su hija en Brasil, como se sabe, dicho país cerro sus fronteras a raíz del alto incremento de contagios por coronavirus. (Video: América TV).