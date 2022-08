:

Melissa Klug apareció en el programa “En boca de todos” este lunes 22 de agosto de 2022. Durante la entrevista, la ‘blanca de Chucuito’ aprovechó para responder al tiktoker George Rubin “Simplemente sabe sacar cosas por la web o por foto y no tiene conocimiento de las cosas porque no es una persona que viaja. Especialista puedo decir (que es) Carlos Cacho, una persona que ha tenido mundo”, fue el contundente comentario de Melissa Klug. La novia de Jesús Barco también lamentó que el tiktoker la haya insultado: “Qué puede hablar este señor que no me conoce y tiene calificativos hacia mi persona de decirme ‘descarada’”.