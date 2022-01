Rafael Cardozo y Carol Reali ‘Cachaza’ dieron más detalles de su compromiso. La influencer contó que quedó en shock cuando, en pleno Año Nuevo, su pareja se arrodilló para pedirle la mano tras 11 años de relación: “Esta vez sí me ha sorprendido, fue hermoso, a las 12 de la noche se arrodilló, emocionadísimo, y me pidió y me puso el anillo en medio del salón”. Por su parte, Rafael Cardozo contó que se volvió un experto en diamantes al buscar el anillo perfecto para su novia: “Yo fui a ver sobre el anillo y aprendí eso del diamente, el oro es de oro blanco, pero la piedra, el color, el corte, la claridad, es como un DNI. Yo fui aprendiendo de eso y ahora sí me nació esas ganas de casarme, de vivir eso y también realizar el sueño de ella “. Fuente: América Televisión