El empresario Walter Obregón confirmó que retomó su relación con la exvedette Susy Díaz durante su romántico viaje a Francia. Sin embargo, cuando las conductoras de ‘América HOY’ le pidieron un beso, el popular ‘Príncipe de Huarmey’ recibió una llamada telefónica ‘de negocios’, lo que sorprendió a Susy. “Ha recibido una llamada de la otra, creo (...) yo no soy su esposa, yo no lo he comprado a él, yo le dejo hacer su vida, yo no le reclamo a él y ni él me reclama a mí... Felices los cuatro”, comentó la excongresista. | VIDEO: América TV