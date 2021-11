Susy Díaz sigue disfrutando de la vida y - como anunció semanas atrás - se fue de viaje con su expareja, Walter Obregón, quien celebrará su cumpleaños en Europa este 22 de noviembre.

“Estoy acá en París, en Francia (...) viviendo la vida, haciendo la dieta del viaje, hacerlo hasta que encaje”, comentó en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. La excongresista se encuentra hospedada en un hotel frente a la torre Eiffel.

En entrevista con Trome, la exvedette confirmó que se fue con Obregón, pero no quiso admitir que haya retomado su relación con el empresario de Huarmey.

“Hay mucha envidia, gente mala y no me gusta hablar mis cosas, desde hace mucho decidí no comentar de mi vida privada. Solo te puedo decir que estoy bien y tranquila”; sostuvo.

Fiel a su filosofía de vida, Susy Díaz quiere seguir recolectando experiencias lejos del Perú: “Creo que hay que viajar porque el dinero se recupera, pero el tiempo no. Ahora quiero conocer, pasear, vamos a ver a dónde Dios nos manda”.

Walter Obregón le hace promesa de amor a Susy Díaz

Walter Obregón, el joven empresario de 33 años de edad, declaró su amor EN VIVO por Susy Díaz, de 57 años. Pese a que le fue infiel con misteriosa mujer en Huarmey, en diciembre de 2020, Obregón dice estar arrepentido de sus errores.

“Yo me siento arrepentido, estoy acá para luchar con ella. Susy sabe el tipo persona que soy, ya se verá (si regresamos), no podemos adelantar nada”; dijo en el programa ‘América HOY’.

Walter se comprometió a no faltarle el respeto nunca más a la excongresista. “Susy, a pesar que estamos distanciados, siempre estamos en comunicación, nuestro trabajo hace que nos alejemos, tú sabes que siempre estoy pendiente de ti y si tengo que comprometer a luchar por ti, a nivel publico lo haré, y te digo que sí estoy dispuesto a todo, ya depende de ti”.

