Fue secretaria, vedette, congresista, cantante, actriz y hasta poeta, pero en los últimos años viene dedicándose -con notable e incuestionable éxito- a su faceta de “nutricionista”. Esa es la nueva apuesta de Ivonne Susana Díaz Díaz, el ícono que la cultura popular del país identifica simplemente como Susy Díaz.

Ninguna coyuntura en nuestro país sería ahora la misma sin un nuevo ingrediente, que parece ser la sal y la pimienta de la siempre impredecible realidad peruana. Es que uno ya no se siente con derecho a la sobremesa sin antes haber consultado la nueva recomendación “nutricional”, que probablemente lleva varios días en tendencia.

La última “dieta” que se ha viralizado por estos días es la que resume en una sola frase el escándalo marital de Melissa Paredes y su aún esposo, el “Gato” Cuba, y que a la letra dice: “Voy hacer la dieta de Melissa, la que te termina y no te avisa”. Una sarcástica ocurrencia del inagotable ingenio de la ex madre de la patria.

“No me imaginé que la ‘dieta de Melissa’ iba a tener tanto éxito. A la gente le ha parecido muy gracioso y ha pegado bastante, incluso sé que la cantan en las discotecas”, admite la rubia que lleva poco más de tres décadas de vigencia en el siempre sinuoso terreno de la farándula local.

Origen de las dietas

“Cuando salí del Congreso, en el año 2000, me entrevistó Jaime Bayly, y me preguntó la pose que más me gustaba en la intimidad, y como había que cuidar el lenguaje decidí cambiar ‘pose’ por ‘dieta’, y desde ahí se empezaron a popularizar mis ‘dietas’”, afirma la rubia.

“Dietas políticas”

Pero la expareja del “Mero Loco”, “Andy V” y el “Príncipe de Huarmey”, no solo es un recurrente personaje del espectáculo local, también es una voz autorizada para analizar y comentar la política peruana. Su trayectoria y su trabajo en el Legislativo -¡qué duda cabe!- le dan ese derecho.

“El sombrero”

El primer paciente en pasar por consulta con nuestra destacada “nutricionista” es el presidente de la República, a quien le dedica la “dieta del Sombrero”, y le recomienda “hacerlo con esmero”.

Barranzuela

Al renunciante exministro del Interior, nuestra especialista del bitute nacional le recetó la “dieta Barranzuela”, pues tiene que hacerlo hasta con dolor de muela. Aunque tomando en cuenta su polémica celebración del Día de la Canción Criolla, mejor le recomienda “hacerlo con cautela”.

Bermejo

Para el polémico congresista de Perú Libre, nuestra “doctora” de la contundente olla peruana, le anotó la “dieta Bermejo”, a quien le dice: “ponte a trabajar, y no te hagas el pen...”

Torres

Para el impaciente y gruñón ministro de Justicia, la doctora también tiene la “dieta Torres”, que recomienda que lo hagas con cuidado, quizá que te corres.

Bellido

Del expremier,Guido Bellido, también existe una “dieta” que complementa su bufonesco estilo, pues la “dieta Bellido” te sugiere “hacerlo sin ruido”.

Cerrón

Sobre el presidente del partido de Gobierno, la experta recomienda la “dieta Cerrón”, que -evidentemente- sugiere “hacerlo un montón”.

Vizcarra

La dieta más peligrosa de todas, y con la que hay que tener especial cuidado, es la del expresidente, ya que la “dieta Vizcarra” “siempre te agarra”.

Datos de las “dietas”

“Nunca anoto las ‘dietas’ que se me ocurren. De frente las lanzo en las redes, ahora principalmente en TikTok e Instagram”, dijo Susy Díaz, quien está sorprendida con el éxito de la “dieta de Melissa”.

La influencia de Susy Díaz en el vocabulario popular va más allá de su ya mítica frase: “vive la vida y no dejes que la vida te viva”.

VIDEO RECOMENDADO

Diana Sánchez ofrece detalle de estado de salud de su novio

Asegura que ya inició quimioterapia.

TE PUEDE INTERESAR