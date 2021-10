¡Fuertes declaraciones! Susy Díaz confesó el terror que vivió tras ser detenida en migraciones de México por un posible caso de homonimia. Y es que la excongresista reveló que fue tratada por los funcionarios mexicanos de malas maneras.

“Me trataron como si fuera la lepra, me han secuestrado en migraciones con varios peruanos y extranjeros”, comenzó diciendo la artista.

“A mí me dijeron que había una alerta en la computadora por una homonimia y me preguntaron que si tenía juicio o denuncia y yo les respondí que el único juicio que tuve fue cuando fui congresista y que pagué 200 mil soles”, agregó.

Según la mamá de Florcita Polo, reveló que su odisea empezó cuando decidió viajar a baja California.

“Me han tenido sin celular, sin pasaporte, me quitaron todo, durante varias horas estuve secuestrada, sin agua, sin desayunar, sin almorzar, tratándome como una delincuente”, expresó bastante sentida para Trome.

Frente a este complicado episodio, Susy Díaz decidió no volver a pisar tierras aztecas, pues el trato que recibió no lo olvidará.

“Qué pena que allá me hayan tratado así. Mi amiga Pamela llamó a la embajada de Perú en México y ahí recién cambiaron su trato, ya no nos gritaban (...) pero como se portaron tan feo decidí ya no entrar a su país y regresarme a mi Perú donde me tratan como una reina”, finalizó.

