Susy Díaz vivió todo un drama en el Aeropuerto Internacional de México cuando no le permitieron el ingreso y quedó retenida por más de 8 horas, totalmente incomunicada.

Así lo dio a conocer la bailarina Deysi Araujo, quien se encontraba viajando con el ella hacia la ciudad de San José del Cabo, en la península de Baja California, en México, invitadas por una amiga de nombre Pamela Gutiérrez.

Fue la amiga mexicana quien dio la alerta de que deportaron a Susy Díaz al Perú, tras quitarle su libertad.

“Justicia para Susy Diaz Susy Diaz. No la trataron bien en migración de México, cómo es posible que una mujer tan trabajadora, que pague impuestos la detengan de esa manera sabiendo que ella quería invertir en México, la traten así quitándole su libertad, sin telefonía por más de ocho horas y devolviéndola a su país de origen y por otro lado le hicieron perder un vuelo a mi amiga Deysi Araujo”, escribió en su cuenta de Facebook.

Del mismo modo, Deysi Araujo confirmó la noticia y comentó que ella tuvo que viajar sola, comprándose un nuevo boleto de avión:

“Llegamos juntas a México y ahora debo viajar sola comprando un nuevo pasaje simplemente porque a ellos les dio la gana de devolver a Susy al Perú y hacerme perder el pasaje a San José de Los Cabos sin darme explicaciones. Esto no es injusto somos mujeres trabajadoras que cumplimos con todas las leyes. Esto es un maltrato, justicia por favor”.

Susy Díaz se pronuncia

En conversación con Trome, la excongresista Susy Díaz comentó que cuando viajó hace dos semanas a Cancún, también la retuvieron en Migraciones, pero le dejaron pasar. “Había una alerta en la computadora por una homonimia, y me preguntaron que si tenía juicio o denuncia y yo les respondí que el único juicio que tuve fue cuando fui congresista”, sostuvo.

Sin embargo, ahora el caso es distinto pues ella asegura que la maltrataron.

“Me han tenido sin celular, sin pasaporte, me quitaron todo, durante varias horas estuve secuestrada, sin agua, sin desayunar, sin almorzar, tratándome como una delincuente (...) mi amiga Pamela llamó a la embajada de Perú en México y ahí recién cambiaron su trato, ya no nos gritaban, pues les dije que era una persona conocida aquí, que me podían ‘googlear’”.

