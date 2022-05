La conductora Tula Rodríguez descartó estar planeando una cirugía en el rostro para reducir su papada y cachetes: “Lo que pasa es que me fui al spa para hacerme un tratamiento, pero lo han sacado como si me fuese a operar, no me voy a operar”, señaló. Según la presentadora, se siente bien al tener el rostro ancho e incluso se comparó con Alessia Rovegno: “Yo soy feliz con mi cara de papa, cómo me voy a reducir, miren estos cachetes hermosos, lo que hago es hidratarme la piel. Mira, soy tan, pero tan rica con esta carita de papita, que mi sobrina es igualita a mí, Alessia, que podría ser la próxima Miss Perú, con los pómulos anchos, hermosa, jamás me voy a reducir mi cara”. Asimismo, Tula Rodríguez descartó que sus tratamientos sean por motivos amorosos: “Voy a aprovechar en aclarar de que me hago mis tratamientos faciales con la doctora (...) y cuando la casa se quiere arreglar, no es porque se quiera alquilar -en este caso-, es porque quiero estar bien conmigo primero y lo otro, que pase lo que tenga que pasar, mientras tanto estoy bien conmigo y me arreglo para mí”. Fuente: América Televisión