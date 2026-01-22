Con la puesta en marcha de los carriles segregados en la avenida Abancay, que buscan ordenar la vía y reducir los tiempos de viaje del transporte público, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, recuerda que hay paraderos de taxi autorizados en las calles cercanas a esta importante arteria del Centro de Lima.

Quienes visitan zonas muy concurridas como Mesa Redonda y el Mercado Central tienen espacios habilitados para tomar un taxi de forma ordenada, sin invadir los carriles exclusivos de los buses. Estos carriles son solo para 23 rutas de transporte público regular y cuatro del Corredor Morado.

¿Dónde se ubican los paraderos de taxis?

Los paraderos de taxi se encuentran en la cuadra 6 de los jirones Huallaga, Andahuaylas y Ucayali (cerca del Mercado Central), en las cuadras 7 y 8 del jirón Ayacucho, y en la cuadra 4 del jirón Cusco (tres puntos) y la cuadra 5 del mismo jirón. Todos están señalizados correctamente. Ver mapa

Estos espacios permiten que los usuarios accedan de manera segura a taxis habilitados, ubicados en las calles transversales a Abancay, facilitando la integración con los buses y contribuyendo al orden y eficiencia del sistema de movilidad.

¿Cómo funciona?

El carril bus de Abancay funciona entre la avenida jirón Amazonas y la avenida Nicolás de Piérola, sin cambiar la geometría vial, e incluye señalización, gestión operativa y fiscalización. Se estima que los usuarios del transporte público podrán ahorrar entre 10 y 15 minutos en sus viajes.

En esta etapa de marcha blanca, la prioridad es orientar y sensibilizar a los conductores, con presencia del personal de la ATU en la vía.

Con estas medidas, la ATU reafirma su compromiso de promover un transporte público más ordenado, eficiente y seguro, cuidando a los miles de usuarios que cada día transitan por el centro de Lima.

