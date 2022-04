¡Terrible! Un nuevo caso de maltrato animal se viene viralizando en todas las redes sociales. Y es que un grupo de vecinos del condominio Alto Colonial en Cercado de Lima captaron el preciso instante en el que Jonel Figueroa Zárate agredió con total crueldad a su mascota mientras lo paseaba.

Según la grabación, luego de ser ahorcado con su propia cadena y recibir patadas, el animal terminó por desmayarse. Tras ver que el perro no respondía, el sujeto lo agredió físicamente para que avance.

Los residentes del lugar decidieron poner la denuncia en la comisaria de la zona, y es ahí donde se dieron con la sorpresa de que Figueroa es trabajador del Congreso de La República. Él sería auxiliar en el despacho del congresista Enrique Wong, quien también es segundo vicepresidente de este Poder del Estado.

Según se supo, el denunciado no llegó nunca a la comisaría. No obstante, se hizo presente su abogada, quien apareció a bordo de un vehículo oficial. “Esto comenzó como una denuncia de maltrato animal y hubiera quedado así, pero lo que nos llama la atención es que una asesora del congresista Wong llegó en el carro oficial a la comisaría... Ella se presentó como abogada, no como asesora, pero ya la hemos identificado como la segunda asesora del vicepresidente del Congreso”, dijo una de las vecinas.

Asimismo, agregó que la abogada identificada como Karina sería la cuñada del agresor. “Cuando pusimos la denuncia llegó la esposa y empezó a gritar cosas de forma agresiva. Diez minutos después salió gritando del despacho del comisario y ahí ella llama a su hermana que es la asesora”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO