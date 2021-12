En busca de oportunidades y con muchos deseos de superación, Doris Quiroz y su esposo Geol Bautista, una exitosa pareja emprendedora, dejaron sus ciudades natales, Cajamarca y Puno, para mudarse a Lima y empezar a trabajar. En 2003 se conocieron en Gamarra, entre los pasillos de una concurrida galería que ofrecía todo tipo de servicios de decoración de interiores. Él era vendedor e instalador de cortinas y ella una ayudante en un taller de confección. Aunque trabajaban para diferentes empresas, se enamoraron y se casaron; los unían muchas cosas en común, especialmente el sueño de tener un negocio propio.

INICIOS. Doris recuerda que cuando recién llegó a la capital su sueldo no superaba los 300 soles al mes; sin embargo, nada los desanimó y lo que no recibían en ingresos económicos, lo obtuvieron con mucho aprendizaje. El tiempo los convirtió en expertos en el rubro de cortinas, stores, fundas de muebles, etc., y fue así como, en 2005, abrieron un pequeño taller de confección.

DECOLINE PERÚ. Han transcurrido 17 años desde que decidieron realizar un préstamo al banco para empezar en este negocio. Hoy su tienda especializada en fabricar telas y distribuir cortinas rollers, persianas y stores es una de las más solicitadas en el competitivo emporio de Gamarra y cuentan con más de 15 personas a su cargo. Además, tienen un amplio taller en San Luis y tres tiendas, dos ubicadas en La Victoria y una en Lince. “Nosotros diseñamos nuestras propias telas, trabajamos con una diseñadora americana, y las mandamos a fabricar a Turquía. También importamos materiales desde EE.UU., México y otros países para realizar trabajos personalizados. Nuestros insumos son de alta calidad y exclusivos”, detalla Doris.

SERVICIO. Otro aspecto que los diferencia es que Decoline Perú ofrece propuestas de decoración acorde con las nuevas tendencias, además de contar con un equipo especializado de asesoría que se encarga desde la elección de las telas, la toma de medidas hasta la instalación del servicio. Este ha sido su secreto para fidelizar a sus clientes.

DECORACIÓN. Los rollers son los más solicitados porque son funcionales y proporcionan un efecto de amplitud en los espacios. Puede elegir entre los rollers dúo, que tienen incorporado tul y tapazol; los rollers screen, que son elaborados con una tela traslúcida que permite el paso de la luz, pero bloquea los rayos solares y los rollers blackout que cubren la luz al 100%. Si es amante de la tecnología, el roller motorizado es la opción ideal porque se puede manipular desde apps como el Google Home o Alexa.

